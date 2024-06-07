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Haberler Altay Altay’da iki yıldız beklemede

Altay’da iki yıldız beklemede

Siyah-beyazlılarda takımın tecrübeli isimleri Ceyhun ve Özgür kulübün yatırımcı bulup bulamamasına göre hareket edecek

HABER MERKEZİ
Altay’da iki yıldız beklemede

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alan Altay'da takımın tecrübeli oyuncuları Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya'nın kulübün yatırımcı bulup bulamama durumuna göre hareket edeceği belirtildi. Ceyhun ve Özgür'ün alacakları olmasına rağmen kulübe ihtarname göndermediği dile getirildi.

Altay'ın 36 yaşındaki iki oyuncusundan Ceyhun takımdaki 3'üncü sezonunu geride bırakırken, Özgür ise son 6 sezonda İzmir ekibi için ter döktü. Camianın güçlü bir yatırımcı bulamaması halinde kadrosu dağılma tehlikesi yaşayacak Altay'da iki deneyimli ismin de yuvadan uçabileceği belirtilirken, şirketleşme çalışmalarının olumlu tamamlanması durumunda tecrübeli kramponların takımı terk etmeyeceği ifade edildi.

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