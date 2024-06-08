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Haberler Altay Büyük Altay gaza bastı

Büyük Altay gaza bastı

Yatırımcı arayışını sürdüren İzmir ekibi hamlelerine başladı

HABER MERKEZİ
Büyük Altay gaza bastı
TFF 2. Lig'e 684 milyon 555 bin TL borçla düşen Altay'da şirketleşme kararı alınmasının ardından kulübe yatırımcı bulunması için camia harekete geçti. Şirketleşme komisyonunda yer alan isimler, dün Ankaralı bir danışmanlık şirketi temsilcisi ile toplantı gerçekleştirdi. Kulübü yaklaşık 20 milyon Euro olan borcuyla birlikte devralacak bir yatırımcı arayan Altay camiası, yatırımcılarla temasa geçecek temsilciye kısa süreli yetki belgesi verip vermeme konusunda karar alacak. Danışmanlık şirketi temsilcisinin Altay'a talip olabilecek, kulübün yapısına uygun Ankara'da faaliyet gösteren 2-3 farklı holdingle görüşme yapabileceğini ilettiği ifade edildi
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