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Haberler Altay Altay’da kan kaybı sürüyor

Altay’da kan kaybı sürüyor

Eren’in ardından alacakları ödenmeyen Salih Sarıkaya da sözleşmesini tek taraflı feshetti

HABER MERKEZİ
Altay’da kan kaybı sürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay'da kulübe ihtarname gönderen sağ bek Salih Sarıkaya, ödeme süresi sona erdikten sonra sözleşmesini tek taraflı feshetti ve Eren'den sonra takımdan ayrılan ikinci isim oldu. Altay, yeni sezon öncesi kan kaybı yaşamaya devam etti. Takımın en istikrarlı isimlerinden 26 yaşındaki savunmacı son 2 sezonda 1. Lig'de 65 karşılaşmada görev yaptı.

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İzmir ekibinde alacaklarını tahsil etmek için kulübü TFF'ye şikayet eden diğer oyunculardan stoper Sefa ve orta Mehmet Gündüz'ün henüz fesih haklarını kullanmadıkları öğrenildi. Kontratı biten kaleci Mustafa da kulübe ihtarname göndermişti. Şirketleşme komisyonu, yatırımcı bulma teklifinde bulunan Ankara merkezli danışmanlık şirketine yetki belgesi vermeye hazırlanıyor. Şirketleşme komisyonunun sözleşmesinin son haline onay vermesi durumunda Başkan Süleyman Özkaral'ın yetki belgesini imzalayacağı belirtildi.

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