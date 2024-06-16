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Haberler Altay Altay’da belirsizlik sürüyor

Altay’da belirsizlik sürüyor

HABER MERKEZİ
Altay’da belirsizlik sürüyor
TFF 2. Lig'e gerileyen ve ağır bir borç yükünün altında kalan Altay'da camia sessizliğe büründü. Geçtiğimiz haftalarda genel kurul yapan ve şirketleşme kararı alan siyah-beyazlılarda henüz bir talibin çıkmaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Transfer tahtası kapalı olan ve mevcut kadrodaki isimleri bir bir elinden kaçıran İzmir ekibinde gözler başkan Süleyman Özkaral'a çevrilmiş durumda. Şirketleşme için kurulan komisyonun görüşmelere devam ettiği bilinirken, son olarak takımda geleceği parlak isimlerden olan Enes Öğrüce'nin de takımdan ayrılması taraftarları korkuttu.
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