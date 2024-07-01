Altay’da kritik gün yarın

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme yoluna gitmeye hazırlanan Altay'da yatırımcılarla yapılacak sözleşmenin detayları belli olmaya başladı. Altay'a talip olan 10-11 kişilik yatırımcı grubunda hakim hisseye sahip olmak isteyen Türk iş insanının Fransa'da bir inşaat firmasının sahibi olduğu belirtilirken, bu kişinin salı günü şirketleşme komisyonu ve yönetimle bir araya geleceği belirtildi. Hem yatırımcı cephesi hem de Altay cephesi şirketleşme konusunda hukuki altyapıyı hazırlamak için son aşamaya geldi.

ALTYAPI DA EL DEĞİŞTİRECEK

TARAFLAR arasında anlaşma sağlanması halinde Altay'ın futbol şubesini 685 milyon TL borcuyla birlikte devralacak yatırımcı grubunun altyapı ve futbol okullarını da bünyesine katacağı kaydedildi. Futbol şubeyi devralacak yatırımcıların Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ni kullanmak için Altay Spor Kulübü'ne kira ödeyeceği bildirildi. Uzlaşma sağlanması durumunda Altay yönetimi takımın yarışmacı haklarını mayıs ayında camia tarafından kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredecek. Daha sonra yatırımcılar şirketin hisselerini devralacak.