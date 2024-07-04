Altay’da Biçer gitti Karaaslan geldi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'in yerine Gökhan Karaaslan getirildi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Süleyman Özkaral katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, kulübümüzün A takım teknik direktörlüğü için yapılan görüşmelerde Süleyman Gökhan Karaaslan ile anlaştı.

Karaaslan, 2020-21 sezonunda Süper Lig'e çıkan ve 2021-22 sezonunda Süper Lig'de mücadele ettiğimiz sezon teknik direktörlüğümüzü yapan Mustafa Denizli'nin ekibinde A takım antrenörü olarak görev almıştı. Teknik direktörümüz Gökhan Karaaslan'a başarılar dileriz" denildi. Öte yandan Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Altay'da Mayıs ayında sözleşmesi feshedilen kanat oyuncusu Eren Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Sözleşmesi sona eren santrfor Nurettin Küçükdeniz de siyah-beyazlı kulüple vedalaştı.