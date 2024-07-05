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Haberler Altay Altay yatırımcılarla temas halinde

Altay yatırımcılarla temas halinde

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, şirketleşme kararı sonrası yatırımcı grupla görüşmelerini sürdürüyor. Altaylı Avukat Namık Kemal Marmara ve yatırımcı grubun avukatı, sözleşme detayları üzerinde çalışıyor. On kişilik yatırımcı grubunun lideri, Fransa'da inşaat işi yapan bir Türk iş insanı olacak.

DHA
Altay yatırımcılarla temas halinde

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da şirketleşme kararı sonrası kulübe talip olan yatırımcı grubuyla temasların sürdüğü belirtildi.

Şirketleşme komisyonunda yer alan Altaylı Avukat Namık Kemal Marmara'nın hazırlanan sözleşmenin detaylarını yatırımcı grubun avukatıyla belirlemeye devam ettiği öğrenildi. On kişiden oluşan yatırımcı grubunda Fransa'da inşaat işi yapan bir Türk iş insanının hakim hisseye sahip olacağı belirtilmişti.

Hukuki pürüzlerin giderilmesinin ardından Altay Başkanı Süleyman Özkaral ile kulübe talip olan iş insanlarının bir araya geleceği bildirildi. İki taraf arasındaki görüşmelerde bir menajerin aracı olduğu kaydedildi. Toplantının önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Altay'ın 685 milyon TL borcunu üstlenip kulübün futbol şubesini devralmak isteyen yatırımcı grupla anlaşma sağlanmazsa siyah-beyazlılar sezona yine sıkıntılarla başlayacak.

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