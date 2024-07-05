‘Heyecanlıyım gururluyum’

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da Cüneyt Biçer'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Karaaslan, siyah-beyazlı camiaya hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı. Karaaslan, "Ailem olarak gördüğüm kıymetli kulübüme yaklaşık 2 sezon aradan sonra tekrar hizmet etmek için dönmüş olmanın verdiği heyecanı ve gururu yaşıyorum. Ben bu büyük camiaya tekrar hizmet edebilmek için tüm mesleki birikimimi ve enerjimi ortaya koymaya geldim. İnancımız ve enerjimiz tüm zorlukların üstesinden gelebilecek kadar büyüktür" dedi.

BİÇER'DEN VEDA MESAJI

Altay'da 2. dönemi sona eren teknik direktör Cüneyt Biçer, "İlk dönemimiz kulübün tekrar yükselişinin başlayıp ardından şampiyonlukların yaşandığı süreçken, ikinci dönemimiz kulübün en kaoslu ve sıkıntılı dönemidir. Altay'ın bulunduğu ligde başarılı olabilecek, genç ağırlıklı, tecrübeli olduğunu düşündüğümüz bir takım bırakıyoruz. Süper Lig'e transferi gerçekleşen Enes Öğrüce gibi bir yeteneği de çalıştığımız süreçte Altay'a kazandırmanın gururu içerisindeyiz" dedi.