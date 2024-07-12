Altay sona doğru

ŞİRKETLEŞME yoluna giderek üstündeki mali ve sportif kara bulutları dağıtmak isteyen 2. Lig ekibi Altay, futbol şubesinin devri için yaptığı görüşmelerde sona geldi. Fransa'da faaliyet gösteren Hugo Construction firması ile Türk yatırımcıların olduğu çoklu ortak yapıyla futbol şubesine talip olan grubun hissedarlarından birinin Ramisoğlu İnşaat'ın sahibi Malik Ramisoğlu olduğu ortaya çıktı.

Ramisoğlu, Altay'ı devralacak yapının içinde olduğunu doğrularken, "Altay'ın transfer yasağını ve mali bütçeyi bilerek şirkete talip olduk. Bu hafta cenazemiz olduğu için görüşmeleri sonuçlandıramadık. Önümüzdeki hafta İzmir'de bir basın toplantısı yapmayı planlıyoruz ve projelerimizi açıklama niyetindeyiz" dedi.

BAŞKA TAKIMLARLA ADI GEÇMİŞTİ

Ramisoğlu, geçen sezon Bursaspor'a başkan adaylığını koymasına rağmen geri çekildi. 2022-23 sezonunda da Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aslan'ın yönetiminde yer aldı ancak Aslan da seçimlere girmedi. İzmir ekibinin başkanı Süleyman Özkaral da Melik Ramisoğlu'nun kulübü devralmaya talip olan yapıda bulunduğunu ifade ederek, "Futbol şubesinin devri ile ilgilenen grup, birçok yatırımcısı olan bir oluşum. Ramisoğlu da o grubun içinde. Bu anlaşma yarın da sonuçlanabilir. Gelecek haftaya da kalabilir" diye konuştu

ALİ KIZILKUYU TAKIMDA KALDI

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon kadro dışı kalan orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'nun 20 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında yer alacağı öğrenildi. Teknik direktör Cüneyt Biçer'in kararıyla geçen sezon son haftalarda kadro dışı bırakılan genç futbolcunun ismi 3'üncü Lig temsilcisi Aliağa Futbol ile anılıyordu. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine Gökhan Karaaslan'ın getirilmesinin ardından Ali'nin takımda kalmasına karar verildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de 16 karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.