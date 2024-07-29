Altay’da Deniz de kalıyor

TRANSFER yasağı sebebiyle eldeki oyuncularla anlaşma yoluna giden 2. Lig ekibi Altay, bir yıldızını daha ikna etti. Siyahbeyazlılar, kaleci Ozan Evrim Özenç'in ardından tecrübeli golcüsü Deniz Kadah'ı da takımda tuttu. 36 yaşındaki forvet Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde devam eden çalışmalara katıldı. Başkan Süleyman Özkaral, iç transferde eldeki oyuncuları kaybetmemenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Ozan Evrim Özenç'ten sonra Deniz Kadah da takımla idmanlara başladı. Geçen sezonki futbolcularımızı takımda tutmak için ödeme yapmamız gerekiyor. Ozan Evrim ve Deniz Kadah de mutlu sona ulaştık" dedi. İzmir ekibinin bir sezon daha takımda kalmaya ikna ettiği Deniz Kadah, geçen sezonun ortasında futbolu bırakma noktasına gelmişti.

FUTBOLU BIRAKACAKTI

Tecrübeli golcü oyuncu Deniz Kadah o dönem sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere kulübümüzün maddi sıkıntıları nedeniyle birçok arkadaşımız devre arasında kendilerine yeni bir yol çizdiler. Bu süreçte bana da birçok teklif gelmesine rağmen, ailemin içerisinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle transferi düşünecek bir durumda olmadığımı ve hatta bir ara futbolu bırakma noktasına geldiğimi de belirtmek isterim. O dönemde kulübü TFF'ye şikayet etmedim" demişti

CANER BAYCAN DA UZATTI AMA SAKAT

ALTAY, iç transferde Deniz'in ardından Caner Baycan ile de sözleşme yeniledi. Ancak geçtiğimiz nisan ayında çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapatan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu ilk yarıda yeşil sahadaki yerini alamayacak. Başkan Süleyman Özkaral, Caner'in sözleşmesini uzattıklarını belirtirken, oyuncunun ligin ancak ikinci yarısında hazır hale gelebileceği ifade etti. Altyapıdan yetişip A Takıma dahil olan Caner son iki yıldır siyah-beyazlı formayı terletiyor