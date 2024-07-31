Büyük Altay’da Caner de kalıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay futbol şubesinin şirkete devri gerçekleşmeyince dağılan kadrosunu korumaya çalışıyor. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan siyah-beyazlılar mevcut kadroda kaleci Ozan Evrim Özenç ve golcü Deniz Kadah'ın ardından orta saha oyuncusu Caner Baycan'ı da takımda tuttu. Altay altyapısından yetişen ve takımdan ayrılması gündeme gelen 22 yaşındaki futbolcunun ikna edildiği, 1 sezon daha siyah-beyazlı formayı giyeceği kaydedildi. Altay'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Caner için birçok kulüp devreye girmişti. Yönetim oyuncuyla yaptığı görüşmede anlaşma sağlandı ve Caner'in ayrılıma kararını rafa kaldırdığı öğrenildi. Geçen sezon 17 resmi maça çıkan Caner 695 dakika süre aldı. Altay'da takımın tecrübeli isimlerinden Özgür ve Ceyhun da kalmıştı.