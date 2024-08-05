Altay darboğazda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay yeni sezon öncesi sancılı bir dönemden geçiyor. Transfer yasağı devam eden ve geçen sezonki kadrosunda yer alan 6 futbolcunun yuvadan uçması üzerine takıma altyapıdan takviye yapmak zorunda kalan siyah-beyazlılar, şirketleşme kararı sonrası yatırımcı bulamayınca mali sorunları aşamadı. Eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezon 1'inci Lig'de FIFA tarafından 9 puanı silinen ve son kongrede toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanan Altay sorunlarla boğuşmaya devam ediyor.

DOĞAL GAZ SORUNU

Siyah-beyazlı kulüpte doğal gaz borcu ödenmesine rağmen tesislerdeki tesisatın yenilenmemesi nedeniyle halen doğal gazın devreye girmediği öğrenildi. Antrenmanlardan sonra futbolcuların sıcak su olmadan duş aldığı iddia edildi. Yine doğal gaz sorunu nedeniyle yemekhanede yemek çıkmadığı, oyunculara dışarıdan yemek getirildiği belirtildi.

HALA SPONSOR BULAMADI

Maaşları ödenmeyen bazı çalışanların iş bırakmak üzere olduğu ileri sürüldü. Şehir dışında kamp yapamayan İzmir ekibinin yeni sezon formaları da henüz belli olmadı. Siyahbeyazlı yönetimin şirketleşme süreci nedeniyle sponsor bulma sorunu yaşadığı da gelen haberler arasında.

İZMİR'DE RAKİP BULAMIYORLAR

SEZON başlamadan saha dışında birçok sorunla uğraşan Altay, hazırlık maçı yapacak takım da bulamıyor. Siyahbeyazlılar Temmuz ayı boyunca kendi tesislerinde çalıştığı için, İzmir'de kendi ayarında bir rakiple karşılaşamadı. İzmir ekibinde teknik direktör Gökhan Karaaslan, özellikle genç oyuncuların son durumunu görebilmek için, deneyimlilerden oluşan bir takımla sık sık çift kale maç yaptırıyor. Öte yandan eğer yatırımcı bulamazsa bu sezon da transfer yasağını kaldıramayacak İzmir ekibi, kendi içinde alternatif yaratmaya çalışacak. Teknik-taktik çalışmalarda sol bek Özgür Özkaya'nın savunmada, ön libero Ceyhun Gülselam'ın hücuma yakın pozisyonlarda denendiği öğrenildi.