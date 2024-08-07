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Haberler Altay

Altay’da Deniz’in durumu belirsiz

HABER MERKEZİ
Altay’da Deniz’in durumu belirsiz
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da serbest kaldıktan sonra prensip anlaşmasına varılan ve bir süredir takımla antrenmanlara katılan deneyimli forvet Deniz Kadah'ın henüz resmi sözleşme imzalamadığı öğrenildi. Geçmiş dönem alacağı bulunan 38 yaşındaki santrforun ödeme yapılmaması durumunda kulüpten ayrılabileceği belirtildi. İzmir temsilcisinde henüz imza atmayan kaleci Ozan da Deniz gibi yönetimden ödeme bekliyor. Maddi anlamda zor günler geçiren Altay'da yönetimin kaynak bulamaması halinde kadroda kopmaların yaşanmaya devam edebileceği ileri sürüldü.
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