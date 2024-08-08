Altay’da Sefa’nın durumu belirsiz

YENI sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Altay'da sular durulmuyor. Mali açıdan tarihinin en karanlık günlerini yaşayan İzmir ekibinde, geçtiğimiz sezonun değişilmez isimlerinden Sefa Özdemir'in de siyah-beyazlı takımdan ayrılma noktasına geldiği belirtildi. 26 yaşındaki defans oyuncusunun, lig başlamadan önce geçmişe dönük ödemelerini alamaması durumunda Haziran 2026'da sona erecek olan sözleşmesini feshedip serbest kalma hakkı kazanacağı öğrenildi. Altaylı yöneticilerin, Sefa'nın yanı sıra diğer oyuncular içinde kaynak arayışına girdiği kaydedildi.