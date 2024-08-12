Egeliler yenişemedi

TFF 2'nci Lig'de yer alan Ege temsilcileri Altay ve Nazillispor'u karşı karşıya getiren hazırlık maçında kazanan çıkmadı. Nazilli Belediyespor Haluk Alıcık Tesisleri'nde oynanan mücadale 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi Nazilli maça Mustafa Güngör - Kıraç Baş, Oğuzhan Andaç, Emir Yıldız, Emre Lale, Cumhur Yılmaztürk, Kürşat Babamoğlu, Serkan Güler, Mustafa Sungur, Melih Öztürk, Mert Utku Çarkçı ilk 11'iyle başladı. Transfer yasağı bulunan Altay sahaya Semih Galip Mendeş - Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Onur Efe, Ceyhun Gülselam, Enes Yetkin, Arda Gezer, Ali Kızılkuyu, Erdem Özcan ve Deniz Kadah 11'iyle çıktı. İkinci yarıda iki takımda farklı oyuncularla sahaya çıktı. Maçta İzmir ekibinin gollerini 3'üncü dakikada Deniz Kadah ve 90+4'te Emre Tan, Nazilli'nin gollerini ise 6'ncı dakikada Mert Utku ve 31'inci dakikada Melih attı.