Altay’ın tecrübe abidesi

Futbolu 2019'da Altay'da bırakıp sportif direktörlük ve antrenörlük yaptıktan sonra siyah-beyazlı kulübün transfer yasağının bulunması nedeniyle 2022'de yeşil sahalara geri dönen Murat, bu sezon 6 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de boy gösterecek.

GÖZÜNÜ 2. LİG'E ÇEVİRDİ

Altay formasıyla en son 2'nci Lig'de 2017-18 sezonunda görev yapan Murat Uluç, o sezon 14 kez rakip fileleri sarsarak yaşadıkları şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu. Tecrübeli santrfor 2016-17 sezonunda 3'üncü Lig'de Altay formasıyla 18 gol atmıştı. Yeni sezonda Murat Uluç'tan faydalanacakları anlar olacağını dile getiren Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, golcü oyuncunun ligi iyi bildiğini ve çok iyi durumda olduğunu söyledi. Murat geçen sezon 1'inci Lig'de Giresunspor filelerini sarsarak profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını elde etmişti.

SİYAH-BEYAZLILARI DÖRT İSİM SIRTLAYACAK

ALTAY yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, takımı Murat Uluç'la birlikte deneyimli isimlerin sırtlaması bekleniyor. İzmir temsilcisinde siyah-beyazlılarla yoluna devam eden Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah'ın sezon öncesi hazırlık kampını iyi geçirdikleri ifade edilirken, dört deneyimli futbolcu teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın en büyük kozları olacak.