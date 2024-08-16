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Nazilli Belediye transferde tam gaz

Ege temsilcisi yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor

HABER MERKEZİ
Nazilli Belediye transferde tam gaz

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor transfer harekatına da devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip geçen sezon Karaman FK'da şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki sol bek Selçuk Hakalmaz'ı kadrosuna kattı. Öte yandan Aydın ekibi gençlere yatırım devam ediyor. Kulübün alt yapısından yetişen kanat oyuncuları 18 yaşındaki Batuhan Temelli ve 17 yaşındaki Hüseyin Melih Öztürk, A takıma yükselerek profesyonel kariyerlerinde ilk adımı attı.

OSMAN İLE DE ANLAŞMA SAĞLANDI

Ayrıca 1979 Midyatspor alt yapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Osman Kurtbaş da Nazilli Belediyespor ile anlaşmaya vardı. Bu arada siyah beyazlılar, iç sahalarda güvenliği sağlamak için, geçen yıl anlaştıkları Şanver Güvenlik ile yapılan protokol ile sözleşmeyi 1 yıl daha uzattı.

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