Vah Altay Vah

TFF 2'nci Lig'de sezon başlamadan saha dışında bir çok sorunla uğraşan transfer yasaklısı Altay'da bir kriz daha patlak verdi. Ödeme yapılmaması nedeniyle sağlık ve destek ekibinde yer alan fizyoterapist Yunascan Özer'in kulüpten ayrıldığı ortaya çıktı. Geçen sezonu 2 masör, 1 fizyoterapistle tamamlayan siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın ekibinde yer alan fizyoterapist Özer göreve getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpteki mali sorunlar nedeniyle görevi bırakan Özer'in başka bir takımla anlaştığı belirtildi. İzmir temsilcisinde sağlık ve destek ekibinde sadece 1 masörün kaldığı, doktorun ise gerekmedikçe takımla birlikte yer almadığı kaydedildi. Altay yönetiminin yeni bir fizyoterapist bulmak için arayışlara başladığı dile getirildi. Karaaslan'ın teknik ekibinde ise şu isimler bulunuyor: Onur Nasuhoğulları - Yardımcı Antrenör, Harun Özcan Çakmak - Atletik Performans Antrenörü, Murat Ayhan Aydın - Kaleci Antrenörü, Kerem Gül - Maç ve Performans Analiz Antrenörü. Bu arada İzmir ekibi yeni sezon hazırlıklarına Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yaptığı çift idmanla devam ediyor.