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Haberler Altay

Altay’da üç genç göze girmeyi başardı

HABER MERKEZİ
Altay’da üç genç göze girmeyi başardı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi altyapıdan yetişen 3 futbolcu sergiledikleri performansla teknik ekipten tam not aldı. Siyah-beyazlılarda geçen sezonun son haftalarında altyapıdan A takıma yükselip 1'inci Lig'de şans bulmaya başlayan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Tangeldi ve ligde 2 kez görev yapan 19 yaşındaki stoper Hikmet Çolak'la birlikte geçtiğimiz günlerde altyapıdan A takıma alınan 18 yaşındaki santrfor Ünal Alihan Kavlak'ın oynadıkları futbolla alkış topladığı belirtildi. Teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın yeni sezonda altyapı patentli 3 genç futbolcudan bol bol faydalanacağı ifade edildi.
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