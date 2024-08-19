Altay’da üç genç göze girmeyi başardı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi altyapıdan yetişen 3 futbolcu sergiledikleri performansla teknik ekipten tam not aldı. Siyah-beyazlılarda geçen sezonun son haftalarında altyapıdan A takıma yükselip 1'inci Lig'de şans bulmaya başlayan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Tangeldi ve ligde 2 kez görev yapan 19 yaşındaki stoper Hikmet Çolak'la birlikte geçtiğimiz günlerde altyapıdan A takıma alınan 18 yaşındaki santrfor Ünal Alihan Kavlak'ın oynadıkları futbolla alkış topladığı belirtildi. Teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın yeni sezonda altyapı patentli 3 genç futbolcudan bol bol faydalanacağı ifade edildi.