Büyük Altay’da Ali Solmaz şoku

TFF 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Altay'a, ekonomik sıkıntı, yönetim bunalımı ve transfer yasağına ek olarak bir de sakatlık kabusu çöktü. İzmir'de önceki gün hazırlık maçında Menemen FK ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekibin, genç sağ bek oyuncusu Ali Solmaz sakatlanarak mücadeleye devam edemedi. 20 yaşındaki savunmacının tedavisine hemen başlanırken, sakatlığının ciddiyeti çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Teknik direktör Gökhan Karaaslan tarafından performansı beğenilip U19 Takımı'ndan, A Takım'a kadar yükseltilen Ali Solmaz'ın sakatlığı teknik heyetin canını sıktı.

SAĞLIK HEYETİ SEFERBER OLDU

Kısıtlı imkanlarıyla, genç ağırlıklı kadrosuyla 2. Lig'de hayat mücadelesi veren siyah-beyazlı İzmir temsilcisi, genç sağ bekin en kısa sürede sahalara dönmesi için seferber oldu. Solmaz'ın yanı sıra Karaaslan, U19 Takım'dan gelen diğer gençler Özay Hepgüler (17) ve Ünal Alihan Kavlak (18)'ı 2. Lig'de mücadele edecek as kadroya hazırlıyor.

SİYAH-BEYAZLILAR MENEMEN'İ YENDİ

Altay, Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Futbol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçını 5-3 kazanarak moral buldu. Altay'ın ev sahipliğinde Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde oynanan özel randevuya siyah-beyazlılar Semih Galip - Kuban, Sefa, Yusuf, Onur Efe, Ceyhun, Enes, Arda, Ali, Erdem, Murat Uluç ilk 11'iyle çıktı. Altay'ın gollerini Onur Efe (2), Arda, Mehmet Nur ve İsa Toygar atarken, Menemen ekibinin gollerini Seçim Can, Taner ve Hakkı kaydetti. Transfer yasağı devam eden ve mali sorunlarla boğuşan Altay'da genç futbolcuların sergilediği performans camiaya umut verdi.