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Haberler Altay

Altay’da kombineler satışa çıkarıldı

TFF2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay Spor Kulübü’nden yapılan paylaşımla 2024-2025 sezonun kombine biletlerinin satışa çıkarıldığı açıklandı.

İHA
Altay’da kombineler satışa çıkarıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kombine biletlerin satışa çıkarıldığını duyurdu. Kombine bilet satın almak isteyen taraftarların kulübün kurumsal iletişim hattından gerekli bilgileri ve satın alma işlemlerini gerçekleştirebileceği ifade edildi.

En ucuz kombine bileti 3 bin TL olurken, en pahalı kombine bilet ise 10 bin TL olarak yerini aldı.

Öte yandan kombine biletlerin sadece Altay'ın TFF 2. Lig'de ev sahibi olacağı maçlarda geçerli olacağı kaydedildi.

Kombine bilet fiyatları şu şekilde:

Öğrenci Maraton: Bin 500 TL

Maraton: 3 bin TL

Numaralı: 4 bin 500 TL

VIP A-C: 10 bin TL

VIP B: 15 bin TL

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