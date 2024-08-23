Altay’da Özgür kaleyi terketmedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'ın tecrübeli sol bek oyuncusu Özgür Özkaya, siyahbeyazlı takımdaki 7'nci sezonuna başlamaya hazırlanıyor. İzmir ekibine 2018 yılında Gaziantep FK'dan transfer olan kaptan Özgür, geride bıraktığı 6 sezonun 5'inci 1'inci Lig'de görev yaparken, 1 sezon da Süper Lig'de Altay formasını terletti. Deneyimli krampon bir kupa kaldırıp, iki kez küme düşme acısı yaşadı. Siyahbeyazlı takımla toplam 138 resmi müsabakaya çıkan 36 yaşındaki savunma oyuncusu Altay formasını ilk kez 2'nci Lig'de terletecek. Mali açıdan zor bir dönemden geçen transfer yasaklısı kulüpten ayrılmayarak taraftarların gönlünde taht kuran Özgür'e camia tarafından nisan ayında Altay'a Hizmet Ödülü verilmişti.