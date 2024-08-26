Altay’a yeni Efe Sarıkaya

2. Lig ekibi Altay, altyapıdan çıkıp geçen sezon Fransız takımı Grenoble'ye 200 bin Euro bonservisle sattığı Efe Sarıkaya'nın ardından bir Efe Sarıkaya'yı daha vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. 2006 doğumlu Yunus Efe Sarıkaya, bu sezon A takıma yükseldi ve teknik direktör Gökhan Karaaslan'dan forma şansı bekliyor. Adaşı gibi stoper pozisyonunda oynayan 18 yaşındaki stoper, sezon içinde Kuban Altunbudak, Hikmet Çolak ve Sefa Özdemir ile birlikte forma rekabeti yaşayacak. 13 Ağustos'ta profesyonel sözleşmeye imza atan Yunus Efe Sarıkaya, adaşı gibi vitrine çıkarak, önce A takımda kalıcı olmak, ardından kulübüne para kazandırarak üst liglere gitmeye çalışacak.