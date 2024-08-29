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Haberler Altay

Altay’da sağ bek sorunu

Salih’in ayrılığı ve Ali’nin sakatlanmasıyla bu bölgede Onur Efe görev yapabilir.

HABER MERKEZİ
Altay’da sağ bek sorunu
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında pazar günü taraftarının önünde 24Erzincanspor'la karşılaşacak Altay'da sağ bek sorunu yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda geçen sezon istikrarlı bir şekilde forma giyen sağ bek Salih Sarıkaya'nın yeni sezon öncesi sözleşmesini feshedip Erzurumspor FK ile anlaşmasının ardından, altyapıdan A takıma alınan genç sağ bek Ali Solmaz ise Menemen FK ile oynanan hazırlık maçında çapraz bağlarından sakatlandı. İzmir temsilcisinde teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın bu bölgede hamle şansının olmaması can sıkarken, genç çalıştırıcının defansın sağında asıl mevkisi sağ kanat olan Onur Efe'ye görev verebileceği öğrenildi.
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