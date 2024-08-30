Hedef play-off

İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek iki İzmir takımından biri olan Altay'da teknik direktörü Gökhan Karaaslan, pazar günü 24Erzincanspor ile oynanacak yeni sezonun ilk maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde basın açıklaması yapan genç çalıştırıcı, yeni sezonda hedeflerinin Play- Off'a kalmak olduğunu dile getirdi. Teknik patron Gökhan Karaaslan, "İnanmak başarmanın tamamıdır. Zorlu şartları aşacağımızın farkındayız. Grubumuzda şampiyonluk için kurulan 6-7 takım bulunmakta. Hedefimiz şampiyonluk demek iddialı olur ama bu takım 2 sezon 1.lig tecrübesi edindi. Kaliteli isimlere sahibiz. Sezon boyunca Play-Off potasında yer alıp, ligi ilk 6 içinde tamamlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ KEYİF ALACAK"

İzmir temsilcisinin son 2 sezon savunma ağırlıklı bir oyun sahaya yansıttığını, yeni sezonda hücumu benimseyen bir anlayışa sahip olacaklarını kaydeden Gökhan Karaaslan, "Nazilli Belediyespor ve Menemen FK ile oynadığımız hazırlık maçlarındaki geri bildirimler beni memnun etti. Bu iki karşılaşmada 7 gol attık ve birçok da pozisyon bulduk. Taraftarın korkarak değil, keyif aldığı, coşkulu bir takım izleteceğimizi söyleyebilirim. Geçen sezon Diyarbekirspor'u çalıştırırken 2. Lig'i tecrübe ettim. Takımı lige bu çerçevede hazırladım. Bizi başarıya götürecek içerideki birlik ve beraberliktir. Biz de bu uyumu hazırlık etabında yakaladık" ifadelerini kullandı.