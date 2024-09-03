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Altay’da yüzler güldü

İkinci Lig ‘de altyapı destekli kadrosuyla ligin flaş ekibi 24Erzincan’dan puan alan İzmir ekibi oldukça umutlu

HABER MERKEZİ
Altay’da yüzler güldü
TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında taraftarının önünde 24Erzincanspor'la golsüz berabere kalan Altay'da yüzler gülüyor. Kaleci Ozan Evrim, sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam ve santrfor Deniz Kadah olmak üzere 30 yaş üstü 4 oyuncusuyla sahaya çıkan İzmir ekibinde 43 yaşındaki forvet Murat Uluç ise 81'inci dakikada oyuna alındı. Altay'ın 18 yaşındaki stoperi Yunus Efe Sarıkaya ilk 11'de yer alıp ilk profesyonel maçına çıktı. Grubun en iddialı takımlarından biriyle karşılaştıklarını belirten teknik direktör Gökhan Karaaslan, "Ekibimin hem fiziksel hem de taktiksel olarak gösterdiği performans beni mutlu etti. Gelecek haftalarda bu performansın üstünde daha çok çalışıp yolumuza devam edeceğiz. Altyapı oyuncularımızın çoğunlukta olduğu bir takımız. Altay'ımızın akademisi bitmek tükenmek bilmeyen bir okul" şeklinde konuştu.
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