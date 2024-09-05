Altaylı Mehmet’in sakatlığı nüksetti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da sezonun ilk haftasında sol kanat oyuncusu Mehmet Gündüz'ün sakatlanması keyifleri kaçırdı. Siyahbeyazlı takımın evinde 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kaldığı müsabakanın 70'inci dakikasında ayak bileğinden sakatlanarak sahayı gözyaşlarıyla terk eden genç futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Sağlık ekibinin sakatlanan bölgedeki ödemin inmesini beklediği ifade edildi. Sezon öncesi yaşadığı sakatlığı nükseden Mehmet'in tedavisine başlanırken, ayak bilek bağında yırtık ya da kopma olmasından korkan kurmaylar endişeli bekleyişe geçti. 21 yaşındaki oyuncunun bu haftaki Sincan deplasmanında görev yapması beklenmiyor