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Büyük Altay’da sessiz takviye

HABER MERKEZİ
Büyük Altay’da sessiz takviye
ALTAY, altyapısından yetişen iki genç futbolcuya duyuru yapmadan profesyonel lisans çıkardı. 19 yaşındaki Oktay Özdede ile 17 yaşındaki Davut Yusuf Özçelik, sessiz sedasız profesyonel yapıldı. İzmir temsilcisi Oktay'la 5 yıllık, Davut'la ise 3 yıllık kontrat imzaladı. Altay'ın geçen hafta evinde Erzincan'la berabere kaldığı maçta ilk 11'de yer alan stoper Yunus Efe Sarıkaya, yedek soyunan kaleci Semih Mendeş, Emre Tangeldi, Mehmet Nur Kaymaz ve Mert Yıldırım ise halen amatör lisansla görev yapıyor.
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