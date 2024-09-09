Büyük Altay üçlük attı

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta sahasında 24Erzincanspor ile golsüz berabere kalan Altay, dün deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u tek golle mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı: 0-1. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda gol yollarında etkisiz kalırken girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. İkinci yarıda da karşılıklı ataklarla geçti. İzmir ekibi bu bölümde hücum hattında değişikliğe giderken Deniz Kadah'ın yerine Murat Uluç dahil oldu. 43 yaşındaki oyuncu 84. dakikada tecrübesini konuşturdu ve siyah-beyazlıları öne geçiren isim oldu. Geride kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İzmir ekibi bu önemli deplasmandan üç puanla ayrılarak büyük sevinç yaşadı. Altaylı futbolcular karşılaşmanın ardından takımı desteklemeye gelen taraftarlarına koştu. Böylelikle siyah-beyazlılar ligdeki ikinci karşılaşmasında da kalesini gole kapatmayı başararak puanını da dörde çıkarttı.