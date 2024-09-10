Uluç mucizesi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın 85'inci dakikada bulduğu galibiyet golüne imza atan 43 yaşındaki forvet Murat Uluç, tarih yazmaya devam ediyor. İzmir ekibinde 2019 yılında 38 yaşındayken jübile yapıp, kulübün transfer yasağı nedeniyle 3 sene aradan sonra 2022'de 41 yaşında futbola geri dönen Murat Uluç, adeta kariyerinin ikinci baharını yaşıyor.

Geçen sezon 42 yaşındayken 1'inci Lig'de Giresunspor filelerini sarsarak profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını elde eden 15 Mayıs 1981 doğumlu usta santrfor, kendisine ait rekoru geliştirip çok sıkıntılı dönemlerden geçen takımına 3 puanı getirdi. Kendisinin yarı yarışında genç takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkan Murat Uluç, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu olma özelliğini de halen elinde bulunduruyor. Murat, futbola döndükten sonra kupada 5, liglerde ise 2 gol olmak üzere 7 gol kaydetti.