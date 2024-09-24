Büyük Altay’ın iyice tadı kaçtı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçından 4 puan çıkarıp sezona iyi bir başlangıç yapan Altay, son 2 karşılaşmadan eli boş ayrılarak taraftarını üzdü. İzmir ekibi evindeki Kastamonu mağlubiyetinin ardından Tuzla deplasmanında da 2-1'lik yenilgi alarak 4 puanda kaldı. Tuzla maçında hakeme itiraz nedeniyle kırmızı kart görerek iç sahadaki Fethiye maçında cezalı duruma düşen teknik direktör Gökhan Karaaslan, "2. yarı skoru bulup maça ortak olmuşken, 3 çizgiden çıkartılan ve 2 direkten dönen topumuzun olduğu bir oyundan mağlup ayrıldık. Son ana kadar mücadele eden oyuncularıma teşekkür ediyor, hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İstenen sonuçları önümüzdeki haftalarda alacağımıza kimsenin şüphesi olmasın" dedi.