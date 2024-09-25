Büyük Altay tecrübeyi seçti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 2 mağlubiyetle 4 hafta sonunda 4 puanda kalan Altay'da altyapıdan yetişen gençler yerine tecrübeli futbolcular ilk 11'de tercih edildi. Türkiye'de profesyonel liglerin en genç teknik adamı olan 31 yaşındaki Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, oynadıkları müsabakalarda usta ayaklardan vazgeçmedi. Siyah-beyazlıların çıktığı 4 müsabakada da kaleyi 31 yaşındaki Ozan korurken, genç file bekçileri Semih (18) ve Ulaş (19) yedek soyundu. Karaaslan; 36 yaşındaki sol bek Özgür, aynı yaştaki ön libero Ceyhun ve 38 yaşındaki santrfor Deniz'i de ilk 4 maçta ilk 11'de sahaya sürdü.