Büyük Altay’da mücadeleye alkış

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 mağlubiyet aldıktan sonra evinde Fethiyespor'la 3-3 berabere kalan Altay, galibiyet hasreti 3 maça yükselmesine rağmen taraftarından alkış topladı. Fethiyespor karşısında 2 kez geriye düşüp 88'inci dakikada öne geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 1 puana razı oldu. Altaylı taraftarlar son düdüğün ardından futbolcuları tribüne çağıra rak, "Hep böyle oynayın, canımızı verelim" tezahüratı yaparak oyunculara moral aşıladı. Geçen hafta asist yapan Murat Uluç 44'te rakip fileleri sarsarken alkışlar arasında oyundan çıktı. 74'te frikikten müthiş bir gol atan Ceyhun, kariyerinde 2'nci Lig'deki ilk golüne imza attı. Altay'ın son golünü kaydeden altyapı patentli Mehmet ise profesyonel liglerde ilk gol sevincini yaşadı.