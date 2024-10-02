Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 5. haftasında Fethiyespor ile 3-3 berabere kalan Altay'ın Alsancak kabusu sürüyor. Sezonun ilk 2 iç saha maçında da rakiplerini yenemeyen siyah-beyazlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda son olarak 23 Şubat 2024'te galip ayrılmıştı. Bu tarihte Birinci Lig'de kendisi gibi küme düşme acısı yaşayan Giresunspor'u tek golle mağlup eden İzmir ekibi, o tarihten beri galibiyet alamadı. Giresunspor maçının ardından Fethiyespor maçıyla birlikte 8. maçına çıkan Altay, bu müsabakalarda 6 kez mağlup olurken, iki kez de beraberlik aldı.

İç sahadaki taraftar desteği avantajını kullanmayan siyah-beyazlılar önümüzdeki iki hafta boyunca deplasmanda puan arayacak. Öte yandan bu sezon teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın vazgeçilmezlerinden olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz, Fethiyespor maçının 88. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydederek profesyonel futbol kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Bu sezonki 5 maça da ilk 11 başlayan genç oyuncu, toplam 416 dakika süre aldı.