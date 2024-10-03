Altay’da Başkan Özkaral’dan güvenoyu

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 5 puanla 12'nci sırada yer bulan Altay'da Başkan Süleyman Özkaral, ilerleyen haftalarda üst sıralara tırmanacaklarına inandığını dile getirdi. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'a güvendiklerini söyleyen Başkan Özkaral, genç oyuncuların antrenmanlarda sergiledikleri futbolu henüz lige yansıtamadıklarını ifade etti.

Altay Başkanı Süleyman Özkaral, "Takım çok iyi çalışıyor. İlk 5 maçta bu çalışmaların karşılığını alamadık. Gençlerimizin özgüven sorunu var. Zamanla daha iyi olacaklar" dedi. Tecrübeli oyuncuların üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptığını kaydeden Özkaral, bazı genç futbolcuların düşük performans sergilemesine üzüldüklerini ve bu gençlerin sahada daha fazla mücadele etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.