‘Koltuğa çivi çakmadık’

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 haftada sadece 1 galibiyet alabilen, üst üste 3. yenilgisini İzmir'de Karaköprü Belediyespor karşısında alarak düşme hattına gerileyen Altay'da Başkan Süleyman Özkaral kendisine yöneltilen istifa çağrılarına yanıt verdi. Taraftarın istifa çağrılarının gayet normal olduğunu ifade eden Özkaral, "Taraftar sonuna kadar haklı. Zamanı gelince biz de gideceğiz ancak görüştüğümüz yatırımcılar var ve bu iletişimin zarar görmesini istemiyorum. Ben koltuğa çivi çakmadım. Yatırımcı görüşmeleri sonlanınca kongreye gideceğim. Ben ne reklamımı yapıyorum ne bu işten çıkarım var. Biz adayız diyenler var ama reklam yaptıklarını düşünüyorum. Başkanlığa herkes aday olabilir ama para yatıracak birinin gelmesi lazım" dedi.

'KAYNAK BULACAĞIZ'

Son haftalarda alınan kötü sonuçları da değerlendiren Başkan Süleyman Özkaral, "Futbolcularla genel bir toplantı yaptık. Kaynak bulacağımızı ve herkesin alacağını temin edeceğimizi söyledik. Ama oyuncuların aklının bir kenarında normal olarak maddiyat var. Kalemizde ilk golü gördükten sonra oyundan düşüyoruz. Hakemlerin kararlarından dolayı da sezon başından bu yana sıkıntı yaşıyoruz. Umarım en kısa zamanda çıkışa geçeriz" ifadelerini kullandı.