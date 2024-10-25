Altay’a bir şok daha

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişini yarın oynayacağı 1461 Trabzon maçında tersine çevirmek isteyen Altay, üst üste sakatlık şokuyla sarsıldı. Mehmet Gündüz'ün omzundan operasyon geçirmesinin ardından Enes Yetkin de sakatlandı. Karaköprü Bld. maçının ilk yarısında sakatlanarak ikinci yarıda yerini Murat Uluç'a bırakan 19 yaşındaki orta sahanın, Trabzon kafilesine alınmadığı öğrenildi. Oyuncunun bacak kaslarındaki gerilmeden dolayı tedavisine başlarken, bir sonraki maça yetişmesi bekleniyor. Öte yandan bir süredir şirketleşen futbol şubesine ilgisi olduğu iddia edilen uluslararası inşaat şirketi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Altay camiasının önemli isimlerinden Yüksel Gürüz ve Ahmet Çoker'in firma temsilcilerini Kasım ayının ilk haftasında İzmir'e davet ettiği öğrenildi.

YENİ YATIRIMCI GELİŞMESİ

Ligdeki 8 maçın 7'sinde 11'de başlayarak Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın vazgeçilmesi olan Gürüz ve Çoker'in yatırımcı bulmaya gayret edeceği ifade edildi. Yatırımcı şirketin Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'la da temasa geçtiği ifade edilirken, söz konusu firma ile Gürüz'ün daha önce sağlık alanında ortak işler yaptığı belirtildi. Gürüz, yatırımcı görüşmelerini acele şekilde değil, adım adım işleyerek eski hataları yapmadan ilerleteceklerini sözlerine ekledi.

SİYAH-BEYAZLILARA YENİ SPONSOR MÜJDESİ

ALTAY'DA profesyonel futbol takımının 2024-2025 futbol sezonu şort sponsoru Cajun Corner oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fast Food sektöründe önemli bir konumda bulunan Cajun Corner'e destekleri için teşekkür eder, hep birlikte başarılara yürümeyi dileriz" denildi.