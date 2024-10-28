Büyük Altay umut vermiyor

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, deplasmanda 1461 Trabzon'a 3-0 yenilerek düşüşünü sürdürdü. Siyah-beyazlılar bu sonuçla üst üste 4. yenilgisini aldı. 5 puanda kalan Altay, 17. sıradan kurtulamadı. Tarihi borç yükü yüzünden transfer yasaklısı olup takviye yapamayan, mevcut oyuncularına da ödeme sorunları yaşayan Altay, ilk ve son galibiyetini 2. haftada deplasmanda Sincan Bld Ankaraspor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı. O karşılaşmanın ardından 7 müsabakaya çıkan Altay 6 kez yenildi, 1 defa ise beraberlikle sahadan ayrıldı. Altay özellikle son 4 maçta kalesinde tam 14 gol görürken, sadece 1 defa rakibi karşısında sevinç yaşayabildi.