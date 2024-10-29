Altay dibe vurdu

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta 5 puanla düşme hattında kalan Altay, 3 sezonda adeta dibe vurdu. 2020-21 sezonunda 1. Lig Play- Off finalinde Altınordu'yu yenip 17 sene sonra adını Süper Lig'e yazdıran siyah-beyazlılar ligi 18. sırada bitirip küme düştü. Süper Lig macerası sadece 1 yıl süren Altay'da daha sonra maddi sorunlar ortaya çıktı. Yaklaşık 400 milyon TL borçla 1. Lig'e dönen İzmir ekibinde art arda yönetimler de değişti. Altay, 2022- 23 sezonunda 1. Lig'i 12. sırada tamamladı. Ertesi sezon yine sıkıntılarla boğuşan, TFF Ulusal Lisans Kurulu ve FIFA tarafından puanları silinen siyah-beyazlılar, sadece 10 puanla 1. Lig'e veda etti.

ŞİRKETLEŞME DE OLMADI

Yeni adresi bu sezon 2. Lig olan İzmir kulübü ekonomik sıkıntılarını yine aşamadı. Altay'da sezon başında yapılan genel kurulda kulübe dışarıdan yatırımcı bulmak için yönetime şirketleşme yetkisi verilmesine rağmen yaklaşık 4 ay yatırımcı bulmak için çalışmalar yapan yönetim ve şirketleşme komitesi bir sonuç alamadı. Borç yükünün 700 milyon TL'ye yükseldiği siyah-beyazlıların yaktığı umut ışığı çabuk söndü.