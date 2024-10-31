Altay hücumda suskun kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay yeni sezona 2 maçta 4 puanla başlasa da daha sonra işler istediği gibi gitmedi. Son 7 maçta 1 beraberlik alabilen İzmir ekibi 3 puana hasret kaldı. Topladığı 5 puanla son basamağın bir üstü olan 17. sırada yer alan siyah-beyazlılar, haftalardır düşme potasında. Şu ana kadar 6 gol atarak ligin en az skor üreten takımları arasında yer alan Altay, bir süredir de gol yollarında sorun yaşıyor. Son 4 maçında sadece 1 gol üretebilen İzmir ekibi, kalesinde ise 14 gol görerek savunma anlamında adeta alarm verdi.

SIRADA ADANA 01 MAÇI VAR

PAZAR günü evinde Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek Altay, çıkışa geçmek için kenetlendi. Takımın toparlanıp puanlar alabilmesi için teknik ekibin de yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi. Adana'yı yenerek düşme hattından kurtulmanın planlarını yapan siyah-beyazlılar, taraftarından da destek bekliyor.