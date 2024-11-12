Altay kabustan uyanamıyor

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta 11'inci haftada oynanan İzmir derbisinde Altınordu'ya 2-0 mağlup olan Altay üst üste 6'ncı mağlubiyetini alarak düşme hattına demir attı. Siyahbeyazlı takımın galibiyet hasreti 9 haftaya yükseldi. Son 6 karşılaşmada sadece 1 gol atabilen İzmir temsilcisi, son 3 maçta gol sevinci yaşayamadı. İzmir derbisinde Altay'ın ilk 11'inde yer alan en tecrübeli oyuncu 31 yaşındaki kaleci Ozan olurken, en genç futbolcusu ise 17 yaşındaki santrfor Onur Yıldız oldu. Genç futbolcular şimdiye kadar sergiledikleri performansla sınıfta kaldı. Altay bu hafta evinde zirve takipçisi Sarıyer ile karşı karşıya gelecek.

YATIRIMCI BİLMECESİ SÜRÜYOR

Öte yandan Altay'ın futbol şubesini devralmak için hamle yapan iş insanı Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kafaları karıştırdı. Heyal önce, "Ve camia derneğin yüksek menfeaatini gözetleme kararı alır, top bir kez daha taca çıkar. Umutlar şimdilik başka bahara. Hayaller renkli gerçekler siyah-beyaz" daha sonra ise "Asıl mesele olmak ya da olmamak" ifadelerini kullandı.