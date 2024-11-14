Altay’ın borcu arttı

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi verirken, diğer yandan futbol şubesine talip olan yatırımcı ile görüşmeleri sürdüren Altay'da kulüp borcunun beklenenden fazla olduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların mayıs ayı sonunda yapılan olağanüstü genel kurulunda 685 milyon TL olarak açıklanan kulüp borcunun döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle yaklaşık 850 milyon TL'ye ulaştığı belirtildi. Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker camiayı bilgilendirme amacıyla yaptığı açıklamada, "Yatırımcıyla ilk görüşme esnasında belirtilen borç ile dün akşam çıkarılan son mizan üzerinden hesaplanan borç arasında bir fark gözükmektedir. Yatırımcımız öngördüğünden daha fazla çıkan bu borca rağmen vazgeçmediğini ve yeniden planlama yaptığını belirtmiştir" ifadelerine yer verdi.