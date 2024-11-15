Altay hastanesi!

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde zirve takipçisi Sarıyer'le oynayacağı karşılaşmaya odaklanan düşme hattındaki Altay'da sakatlıklar can sıktı. Siyah-beyazlı takımda toplam 7 futbolcunun sakatlıkları nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı. Geçen sezon sakatlanıp çapraz bağ ameliyatı olan Caner Baycan ve bu sezon öncesi aynı sakatlığı yaşayan Ali Solmaz'ın yanı sıra Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya, Deniz Kadah, Mehmet Gündüz ve Mehmet Nur Kaymaz da tedavi görüyor.

SON DURUMLARI AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılar, sakat oyuncularının son durumlarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı. Caner Baycan'ın geçen sezondan devam eden çapraz bağ sakatlığı nedeniyle tedavi gördüğü ifade edilirken, sezon öncesi hazırlık kampında oynanan Menemen FK hazırlık müsabakasında çapraz bağ kopması sonrası ameliyat edilen Ali Solmaz'ın da tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Ceyhun Gülselam'ın aldığı darbeler sonucu aşil tendonunda hasara bağlı sakatlık tedavisi devam ederken, Adana 01 müsabakasında omurgasında hasar oluşan Özgür Özkaya tedavi altında. Deniz Kadah kasık bölgesinde oluşan yırtık nedeniyle, Mehmet Gündüz de omuzda kırık, omuz çıkması ve bağ yaralanması nedeniyle tedavi görüyor. Antrenmanda arka adelesinde yırtık oluşan Mehmet Nur Kaymaz'ın da tedavisi sürüyor.

AYRILAN İSİMLER FORMAYA HASRET

Geçen sezon takımdan ayrılıp Manisa FK'ya giden Eren Karataş, Gaziantep FK'nın yolunu tutan Eren Erdoğan ve Grenoble'ye transfer olan Efe Sarıkaya yeni takımlarında bu sezon henüz süre alamadı. Orduspor 1967 ile el sıkışan kaleci Mustafa Çalışkan sadece kupa maçında 58 dakika süre alırken, Bodrum FK'ya giden Enes Öğrüce ve Kahramanmaraş İstiklal'e giden Nurettin Küçükdeniz ise 3 maçta oynadı