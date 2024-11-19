Altay’da yatırımcı Heyal ile resmi imzalar atıldı!

İzmir'in 110 yıllık kulübü Altay'ın futbol şubesinin tarihinde ilk kez şirketleşmesine karar verilmesinin ardından siyah-beyazlı takıma talip olan iş insanı Vahdettin Heyal ile camia el sıkıştı. Dün kulüp binasında toplanan camianın ileri gelenleri hazırlanan protokolü İstanbul'daki Heyal'a gönderdi ve taraflar arasında anlaşma sağlandı. İlk aşamada Altaylılar tarafından kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi önümüzdeki günlerde Vahdettin Heyal'in kardeşi ve oğluna devredilecek. Daha sonra kulüp ve şirket arasında devir sözleşmesi imzalanacak. Son olarak devir sözleşmesi Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayına sunulacak.

Talimatlara göre futbol şube devir işlemlerinin sezon başlamadan gerçekleşmesi gerektiği ancak federasyon ve bakanlığın teşvik etme amacıyla kulüplere kolaylık sağlayabileceği ileri sürüldü. Vahdettin Heyal, onay süreci resmileşmeden futbolun yeni patronu olacak. Sezonun kalan bölümünü finanse ederek kadrodaki alacaklı oyunculara gerekli ödemeleri gerçekleştirecek Heyal, aynı zamanda transfer yasağının kaldırılması için harekete geçecek. Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, "Yatırımcımız ile protokol hazırlandı ve mutabık kalındı. Bundan sonra yasal işlemler sürecek ve süreç hakkında bilgilendirmeler yatırımcımız ve kulüp tarafından ortak yapılacaktır" dedi.

HEYAL: ÖNCELİĞİMİZ TAKIMI LİGDE TUTMAK

Altay'da futbol şubeyi devralmaya hazırlanan Vahdettin Heyal, "Değerli Büyük Altaylılar. Zorlu bir sürece girmiş durumdayız. Popülist politikalarla günü kurtaracak başarılar peşinde koşmak yerine Altay efsanesinin nesilden nesle taşımak için sabırla acı reçeteye katlanacağız. İlk önceliğimiz takımı mevcut ligde tutmak. Çünkü düşmek kolay çıkmak zor. Bunu yaparken eş zamanlı olarak Altay'ın geleceğini hep birlikte el ele, gönül birliği ile yorulmadan, bıkmadan inşa edeceğiz. Bu süreçte yapıcı her görüşünüze ve fikrinize ihtiyacımız bulunmakta. Derdimiz üzüm yemek olsun, bağcıyı dövmek değil" dedi. Taraftar topluluklarıyla görüş alışverişinde bulunacağını söyleyen Heyal, "Allah bizi mahcup etmesin. Her şey güzel olacak. Ne demiştik? Kara gün kararıp kalmaz" diye konuştu.