Altay’da Ceyhun ameliyat oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da çapraz bağları kopan ön libero Ceyhun Gülselam ameliyat oldu. Siyah-beyazlıların önceki hafta evinde 3-2 kazandığı İnegölspor maçında dizinden sakatlanan tecrübeli futbolcu için kulüpten yapılan açıklamada, "Talihsiz bir sakatlık yaşayan futbolcumuz Ceyhun Gülselam başarılı operasyon geçirdi. Ceyhun Gülselam'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve en kısa sürede yeşil sahalara dönmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Altay'daki 4'üncü sezonunu noktalayan 36 yaşındaki futbolcu bu sezon 10 maçta görev yapıp 2 kez rakip fileleri sarstı. Yeşil sahalardan en az 6 ay uzak kalacak olan Ceyhun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ameliyat sürecimde bana göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve iyi dilekleriniz için sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.