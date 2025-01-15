Altay’da Ozan döndü

NESİNE İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle ilk yarı bitmeden takımdan ayrılan kaleci Ozan Evrim Özenç, takıma geri döndü. Siyah-beyazlı ekibin 8 Aralık'ta deplasmanda oynadığı Kepezspor karşılaşmasının ardından İzmir'e dönmeyerek ailesinin yanında Antalya'da kalan tecrübeli file bekçisi son 2 karşılaşmada kadroda yer almadı. Siyah-beyazlılarda camianın önemli isimleri kadronun dağılmaması için kulübe destek olma kararı almış ve 32 yaşındaki eldivene ödeme sözü verilerek takıma dönmesi için çağrıda bulunulmuştu. Ozan Evrim'in henüz ödeme almadığı öğrenildi.

BAŞKAN ÖZKARAL'DAN TEŞEKKÜR

Ayrıca Altay Başkanı Süleyman Özkaral zor dönemde kulübe destek olan camia büyüklerine yazılı bir açıklama yaparak teşekkür etti. Altay'ın ve TFF'nin eski başkanlarından olan Mahmut Özgener'in yanı sıra Murat Bora Dülger, İbrahim Akman gibi isimlerin kulübe kaynak aktardığı öğrenildi.