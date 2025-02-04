Altay’da Erdem de feshetti

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Kastamonuspor'a 4-0 mağlup olan düşme hattındaki Altay'da genç sağ kanat oyuncusu Erdem Özcan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu sezon iki kez kadro dışı kalan 22 yaşındaki futbolcu alacakları ödenmeyince kulüple bağlarını kopardı. Futbola Nazillispor'da başlayıp 2021'de Altay'da profesyonel olan Erdem, siyah-beyazlı formayla 2022'de Süper Lig'de 3 müsabakada 79 dakika şans buldu. Bir sonraki sezonun ilk yarısında kiralık oynadığı Nazillispor'la 2. Lig'de 6 maça çıkan Erdem, ikinci devrede Altay'a dönerek 1. Lig'de 7 müsabakada şans buldu. Geçen sezon ise 1. Lig'de 4 kez forma giyen futbolcu bu sezon 2. Lig'de ilk yarıda 9 karşılaşmada oynadı.