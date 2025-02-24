NESINE 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'ın genç teknik direktörü Gökhan Karaaslan, Türk futbolunun ve siyah-beyazlıların efsane ismi olan ve yıllarca yardımcılığını yaptığı Mustafa Denizli'nin Altay kulübünde ve kendisinde yerinin ayrı olduğunu ifade eti. Karaaslan, "Mustafa Denizli benim okulum. Babam gibi gördüğüm bir isim. Senelerce onun yardımcı antrenörlüğünü yaptım. Ülkemizdeki futbolun Şenol Güneş ve Fatih Terim ile birlikte sac ayaklarından biri. Bize manevi destek vermesi, yanımızda olması motivasyon anlamında takıma çok olumlu yansıyor. Kendisiyle her gün telefonla konuşuyorum" diye konuştu. Gökhan Karaaslan, federasyonun hava koşulları sebebiyle liglere verdiği aranın kendileri için avantaj olduğunu dile getirdi.

"HER MAÇ FINAL"

Karaaslan, "İskenderun maçının 2 Nisan'a ertelenmesi olumlu oldu. Rakipler Mart ayında 4 maç yaparken, biz Afyon ligden çekildiği için 3 maç yapacağız. Ligde kalma yolundaki direkt rakiplerimiz Karaköprü, Ankaraspor ve Kepezspor zor bir fikstüre girecek. Biz ise Mart ayındaki 3 maçın 2'sini içeride oynayacağız. Artık her maçımız final" cümlelerini kullandı.

ALTAY'A İKİ İYİ HABER

ÖNÜMÜZDEKI hafta deplasmanda oynayacağı kritik Karaköprü Belediyespor maçına odaklanan Altay'a iki sakat oyuncusundan iyi haber geldi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Fethiyespor (D) ve Batman Petrolspor'la oynanan son 2 karşılaşmada kadroda yer almayan orta saha oyuncusu Arda Gezer'in tamamen iyileşip antrenman eksiğini kapattığı belirtildi. İzmir temsilcisinde 3 hafta önceki iç sahadaki Beykoz Anadoluspor karşılaşmasında sakatlanan sol kanat oyuncusu Mehmet Gündüz'ün ise hafta içinde antrenmanlara başlayacağı kaydedildi.