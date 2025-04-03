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Altay'da maaşlar aksıyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altay’da maaşlar aksıyor
NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da teknik heyet, futbolcu ve personel maaşların geçen ay ödenmediği öğrenildi. Siyah-beyazlı takımın kadrosunun dağılmaması ve lige tutunması için bir araya gelen camia büyüklerinin kulübe devre arasında yaklaşık 25 milyon TL kaynak yarattığı açıklanmıştı. Ocak ve şubat aylarında maaşları ödeyen camianın mart ayında ödeme yapmadığı bildirildi. Altay'da futbolcu alacaklarının bir bölümünün yatırılmasının ardından ödemelerde tesis giderlerine ve deplasman masraflarına öncelik verildiği ifade edildi. Futbolculara kalan süreçte ödeme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.
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