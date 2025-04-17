Altay direniyor

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, kaybetmesi halinde küme düşeceği 24'üncü hafta erteleme maçında evinde Play-Off hattındaki İskenderunspor'u 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını son 3 haftaya taşıdı. Cezası nedeniyle seyircisinden mahrum kaldığı müsabakada İzmir ekibinin golünü 50'nci dakikada Onur Efe attı. Bu sonuçla Altay 24 puana ulaşırken, İskenderunspor 49 puanda kaldı. 26'ncı dakikada ev sahibi ekipten Emre'nin ceza sahası dışından plase vuruşunda top az farkla yandan auta gitti. 29'uncu dakikada İskenderunspor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet'in şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı. Kritik karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.

GOL 50. DAKİKADA GELDİ

50'nci dakikada Altay golü buldu. Soldan Özgür'ün kullandığı kornerde ceza sahası karıştı. Onur Efe altı pasın sağından meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi: 1-0. 52'nci dakikada İskenderun atağında soldan ceza sahasına giren Mohamed Khalil'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Ozan topu kornere çeldi. 86'ncı dakikada Altay kontratağında soldan ceza sahasına giren Mehmet Nur'un vuruşunda kaleci Onur Can gole izin vermedi. Altay sahasında konuk ettiği İskenderunspor'u 1-0 kazandı.

KARAASLAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan kritik randevuda İskenderunspor karşısında kadroda iki değişiklik yaptı. Karaaslan, geçen hafta İnegölspor mücadelesinde görev verdiği Sefa Özdemir'in yerine Yunus Sarıkaya'ya, Ege Parmaksız'ın yerine ise Murat Berkan Demir'i ilk 11'e monte etti.

ONUR EFE'DEN ÇOK KRİTİK GOL

Altay'ın altyapısından yetişen Onur Efe, takımına adeta hayat verdi. 23 yaşındaki futbolcu 50. dakikada kaydettiği kritik golle İzmir ekibine çok kritik bir 3 puan kazandırdı. Genç isim, bu sezon rakip ağları 6. kez havalandırırken, attığı kritik gollerle 12 puanın kazanılmasında başrol oynadı.

TARAFTARINDAN YOKSUN KALDI

İZMİR temsilcisi, zorlu maçta taraftarından yoksun kaldı. Altınordu derbisinde taraftarların 5'inci kez neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle aldığı 1 maç seyircisiz oynama cezasını dün çeken siyah-beyazlılar, takımını her koşulda desteklemeye devam eden taraftarının yokluğunda zorlu bir maç geçirdi. Altay, boş tribünler önünde oynadığı maçta rakibine boyun eğmedi ve sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.